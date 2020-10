Infrabel vervangt laatste spooroverwegen in Brussel door fiets- en voetgangerstunnels

"Spoorwegbeheerder Infrabel start dit weekend met de vervanging van drie van de vijf overgebleven overwegen in het Brussels gewest", zegt Hanna El Bachiri van Infrabel. "Het gaat om twee overwegen in Ganshoren en één in Jette. Die overwegen worden vervangen door infrastructuur voor de zachte weggebruiker. Het worden fiets- en voetgangerstunnels van ongeveer 400 ton. Binnen twee weken worden dezelfde werken uitgevoerd voor de laatste twee overwegen in Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem", zegt Hanna El Bachiri nog.