Inzamelactie “Geef om Haar” zamelde al 173.000 paardenstaarten in

In 2008 startte Think Pink met de actie “Geef om haar”. Iedereen die dat wil kan zijn of haar haar doneren voor het goede doel: man of vrouw, blond, bruin, ros of grijs haar, jong of oud, alle gezonde paardenstaarten zijn welkom. De staart moet wel minstens 30 centimeter lang zijn. De actie is nog altijd een succes, maandelijks komen er tussen de 750 en 900 paardenstaarten binnen. Sinds het begin van de actie zamelde Think Pink er in totaal al 173.000 in.

“We dachten in het begin dat het een actie ging zijn die maar voor een bepaalde tijd zou lopen”, zegt Heidi Vansevenant, ze is voorzitter en oprichtster van Think Pink. “Maar de postzakken met haar blijven maar binnenkomen. Het is ook mooi om te zien dat er vanuit de hele wereld haar bij ons terecht komt, vanuit de buurlanden, maar ook vanuit Canada, Italië of Spanje.”