Geen vuurwerk en Sint in Niel, wel jaarmarktcross en kermis 

De jaarmarktperiode in Niel is elk jaar een groot feest dat over 2 weken wordt gespreid. Dit jaar moet het anders, want de intrede van de Sint, het vuurwerk en de jaarmarktdag zelf lokken altijd een massa volk. Dat zou een te groot risico zijn voor de verspreiding van het coronavirus.

“Volgens de coronamaatregelen mogen er in de buitenlucht maar 400 mensen samenkomen, en op de jaarmarktdag zijn er meestal zo'n 9.000 tot 12.000 mensen die het centrum van Niel willen verkennen” zegt burgemeester Tom De Vries (Open VLD). "We vrezen een te grote toestroom en we kunnen dat valt niet te organiseren. Daarom hebben we besloten om de jaarmarktdag en enkele andere activiteiten niet te laten doorgaan.”