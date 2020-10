Is corona-opstoot toe te schrijven aan start academiejaar? KU Leuven-rector Luc Sels: "Neen, wel een bijkomende risicofactor"

Voorlopig kan de universiteit in Leuven in code geel blijven, stelt rector Luc Sels. Dat betekent "laag risico", maar de capaciteit van de aula's wordt wel ingeperkt en er is een mondmaskerplicht. Sels is in dat licht kritisch voor Brussel, waar de coronacijfers nog veel slechter zijn dan elders in het land.

"Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft vandaag beslist om alle universiteiten en hogescholen in Brussel in code geel te houden. Ik vind dat een heel merkwaardige beslissing en ik steun ze niet", zegt Sels. "Wij hebben een grote campus in Brussel, die zit in code oranje. In Leuven is dat op dit moment nog niet nodig, maar we zijn elke week opnieuw klaar om die stap te zetten."

Bekijk het interview met KU Leuven-rector Luc Sels en viroloog Marc Van Ranst in "Terzake":