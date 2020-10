Laat je niet vangen: 4 tips om altijd de échte klantendienst te bellen en niet een duur telefoontje te plegen

Gebruik je een zoekmachine om het nummer van een klantendienst te vinden, let dan zeker goed op. Want bij de zoekresultaten staat niet altijd het rechtstreekse telefoonnummer helemaal bovenaan. Websites van dure doorverbindservices betalen veel geld om bovenaan de zoekresultaten te staan.

Wanneer je dan via dat nummer naar de klantendienst belt, word je vaak eerst een tijdje in wacht gezet. Daarna word je doorverbonden met de echte klantendienst, maar dan is het kwaad al geschied. De betalende nummers kosten namelijk vaak twee euro of meer per minuut. Officieel mogen zij deze dienst aanbieden, maar ze doen niks meer dan je gewoon doorverbinden.

Maar er bestaan enkele eenvoudige tips om zeker te zijn dat je naar het rechtstreekse nummer van de klantendienst belt. Pascale, één van de luisteraars van "De inspecteur", moest zo meer dan 20 euro betalen voor een telefoongesprek dat slechts 10 minuten had geduurd.

1. Check het adres van de website waarop je terechtkomt

Zorg dat je op de officiële website zit van het bedrijf dat je probeert te bereiken. Ziet de URL er verdacht uit, dan zit je misschien wel op de website van zo'n dure doorverbindservice. Je kan het telefoonnummer van de klantendienst van het bedrijf waar je klant bent ook terugvinden op de briefwisseling of een factuur bijvoorbeeld.

2. Kijk naar het nummer

Gaat het om een zonaal nummer (bijvoorbeeld 015 voor de klantendienst van Telenet), dan weet je gewoon het zonaal tarief betaalt. 0900-nummers zijn betalend en kunnen heel duur zijn. Let op! Betaalnummers schrijven soms het telefoonnummer anders om je in verwarring te brengen. Dan schrijven ze bijvoorbeeld 09 00 waardoor het een lokaal Gents telefoonnummer lijkt wanneer het eigenlijk om een betalend 0900-nummer gaat. Weet dat een rechtstreekse telefoon naar een klantendienst meestal aan zonaal tarief kan, soms hebben grote bedrijven zelfs een gratis telefoonnummer.

3. Word je vooraf gewaarschuwd?

Dure betaalnummers moeten je vooraf waarschuwen over de mogelijke kosten. Je moet met andere woorden een bandje te horen krijgen waarin de prijs per minuut wordt vermeld. Doen ze niet, dan houden ze zich niet aan de regels en kan je een terugbetaling van de kosten aanvragen bij je provider. Pascale heeft zo het geld voor die dure telefoon kunnen recupereren. Hoor je toch dat bandje, haak dan in, want dan zit je dus wellicht bij zo'n dure service. Je gaat dan beter op zoek naar het goedkopere officiële telefoonnummer.

4. Contacteer je telecomprovider

Heb je je toch laten vangen aan een duur betaalnummer? Neem contact op met je provider. Zij kunnen nagaan of het om een frauduleuze doorverbindservice gaat en eventueel klacht indienen.