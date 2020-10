Maak kennis met “spookkeukens”: grootkeukens die de enorme groei in eten-aan-huis moeten opvangen

We bestellen steeds vaker maaltijden via apps als Deliveroo en Uber Eats. Die maaltijden komen meestal van onze favoriete restaurants, maar in grote steden duiken meer en meer spookkeukens op. Zo kunnen menu's op grotere schaal worden klaargemaakt. Je kunt er niet blijven eten. De scooters en fietsen van afhaalapps rijden af en aan.



Het zakenmodel zit stevig in de lift. De huur van zulke panden ligt vaak lager dan voor echte restaurants, er moet minder personeel werken en de wachttijden voor de consument worden korter.



