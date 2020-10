Man die bewakingsagent duwde en verwondde na winkelkardiscussie in Koksijde krijgt 50 uur werkstraf

Winkelen met een winkelkar was toen nog strikt verplicht om ervoor te zorgen dat mensen genoeg afstand van elkaar zouden houden. De bewakingsagent moest er op toezien dat iedereen zich aan de regels hield. Maar de vijftiger, een ex-militair die bekend is bij de politie, weigerde. Tijdens de discussie kreeg de bewakingsagent een duw en viel hij op zijn hoofd. Het zag er even heel erg uit voor hem. Gelukkig herstelde hij snel.

De werkstraf is al bij al een lichte straf. De man uit Koksijde riskeerde 7 maanden cel. Opvallend: hij was zelf niet aanwezig op zijn proces, omdat hij thuis in quarantaine zit.