De kunstgeschiedenis van Vlaanderen, in het bijzonder dan de kracht van de Vlaamse Primitieven blijven kunstenaars tot vandaag toe inspireren. Het Brugse Memlingmuseum heeft hedendaags werk bijeengebracht waarbij dat goed te zien is. "Memling now" heet de tentoonstelling, en volgens onze reporter is het een mooie gelegenheid om toerist te zijn in eigen land.