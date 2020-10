Niels Destadsbader gaat coronaproof optreden in de Ghelamco Arena, voor publiek van 1.200 mensen

De optredens van Destadsbader onder de noemer "Het dak eraf!" worden georganiseerd in de Ghelamco Arena in Gent, het voetbalstadion dat de thuishaven is van AA Gent. "We zijn al heel lang aan het praten met de kabinetten Cultuur en Sport om dit mogelijk te maken. We hebben een coronaplan moeten voorleggen, om alles veilig te kunnen laten verlopen. En nu kunnen we elke avond spelen voor 1.200 mensen", vertelt Destadsbader.

"Je zou kunnen zeggen: in vergelijking met een Sportpaleis (met een capaciteit van 18.000 bezoekers, red.) is dat niet zo veel, maar in deze tijden is het dat voor ons veel volk. Belangrijk voor de mensen: we zingen naar één kant van het voetbalstadion toe. Dus ook als het regent, zit je droog: want de concerten zijn in de buitenlucht, maar toch overdekt."