Nobelprijs voor de Vrede is voor Wereldvoedselprogramma van de VN

In de Noorse hoofdstad Oslo is de prestigieuze Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, een organisatie die voedselhulp verstrekt aan meer dan 90 miljoen mensen wereldwijd. Dat is zopas bekendgemaakt in de Noorse hoofdstad Oslo. De organisatie krijgt de prijs voor haar inspanningen om honger en voedselonzekerheid in de wereld te bestrijden. De rol van de organisatie wordt des te groter te wereld nu de honger in de wereld door de corona-pandemie nog dreigt toe te nemen.