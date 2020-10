Opwijkse bierliefhebbers verenigen zich in Facebook-groep: "We willen dat Op Ale blijft bestaan!"

De Facebook-groep van Van Mulders telt in tussen meer dan 600 leden. "Zo'n grote respons had ik niet verwacht", vertelt Van Mulders in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Aan de andere kant snap ik het wel: het bier maakt deel uit van de geschiedenis van Opwijk. Veel generaties zijn daarmee groot geworden. Het is een stukje cultuur dat verloren gaat."

Van Mulders hoopt dat Brouwerij Alken-Maes haar beslissing terugdraait. Al beseft hij dat die kans klein is. "Het klopt dat Op-Ale vooral hier in Opwijk rond de kerktoren gedronken wordt. Toch is het jammer dat het bier verdwijnt. Als Alken-Maes de productie niet verder zet, dan kan een kleine brouwerij misschien het recept overnemen. Alleen vraagt Brouwerij Alken-Maes veel geld voor het recept. Gek, want ze zetten de productie net stop omdat het niet meer opbrengt."