Dokter nodig in het weekend? Stad Gent opent nieuwe huisartsenwachtpost aan Universitair Ziekenhuis

In Gent is een nieuwe huisartsenwachtpost geopend vlakbij de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis. In Gent zijn er op dit moment twee, een in het centrum en een aan de stadsrand. Deze posten verhuizen naar het UZ en in de toekomst naar het Sint-Lucasziekenhuis. Volgens Peter De Paepe, medisch diensthoofd van de spoeddienst in het UZ, biedt dat alleen maar voordelen.