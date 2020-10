PostNL opent tijdelijk depot in Mechelen voor 20.000 pakjes per dag

Het tijdelijke magazijn ligt naast het Belgische hoofdkantoor van PostNL in Mechelen. Binnenkort zouden er per dag zo’n 20.000 pakjes moeten vertrekken. De werknemers komen uit de andere Belgische depots, waaronder één in Wijnegem. In die centra komen indirect 10 à 15 jobs bij. De mensen die in Mechelen zullen werken, zullen later naar Willebroek gaan.

In Willebroek plant PostNL een groot, hoogtechnologisch sorteercentrum. Maar door de coronacrisis en de eindejaarsperiode die er zit aan te komen, heeft het bedrijf nu al te weinig plaats. Vandaar de tijdelijke oplossing in Mechelen. In de eindejaarsperiode werkt het bedrijf tijdelijk met 250 tot 300 nieuwe bezorgers en 30 procent meer sorteerders.