"President Trump mag zaterdag publieke activiteiten hernemen"

Zaterdag is de tiende dag sinds de positieve test van de president. Afgelopen vrijdag is Trump voor drie dagen opgenomen in een militair ziekenhuis. Dokter Sean Conley zegt er van uit te gaan dat "president Trump dan zonder risico zijn publieke activiteiten kan hernemen", klinkt het in een memo, die het Witte Huis bekendmaakte.

Nog volgens de arts heeft Trump "extreem goed" gereageerd op zijn behandeling. De president kreeg in het ziekenhuis een experimenteel middel, waarvan de werking niet bewezen is. "Sinds zijn terugkeer naar het Witte Huis zijn alle onderzoeken stabiel en is er geen aanwijzing van progressie van de ziekte", klinkt het nog.

Volgende week zou er een tweede debat zijn tussen Donald Trump en Joe Biden, zijn rivaal bij de presidentsverkiezingen van november. Het voorstel om een virtueel debat te houden, wegens zijn besmetting met het coronavirus, heeft de president afgewezen.