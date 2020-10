Royals op zondag: de Earthshot Prize zoekt 50 oplossingen voor het klimaat, en rozen voor Charles van Luxemburg

Prins William werkt al twee jaar aan het project en raadpleegde verschillende experts, onder andere bioloog David Attenborough. Het idee groeide toen William in 2018 de impact van de klimaatverandering zag in Afrika. De prins wil het pessimisme omkeren in optimisme. "We kunnen dit aan. Het is niet zo moeilijk", zegt William. "In de COVID-19-pandemie is 2 miljard euro gepompt. We kunnen hetzelfde doen voor de natuur en het klimaat. Ik zag in Oxford de vaccin-pogingen (...) Hoe iedereen samenwerkte over de regeringen en grenzen heen, dat inspireert. Als we écht willen, lukt het."