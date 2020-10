Schapen krijgen slechtsmakende en stinkende halsbanden om wolven af te schrikken

"Je kan wolven het beste afschrikken met een elektrisch raster, maar dat is niet altijd mogelijk", zegt Joachim Mergeay van het INBO. "Dan zoeken we naar alternatieven om wolven aan te leren dat schapen niet lekker zijn. Een van die methodes is om een deel van de schapen in een kudde heel slechtsmakend te maken, bijvoorbeeld met een halsband. Die kan dan een capsule hebben met een stof die de wolven onmiddellijk doet overgeven als ze een schaap vastpakken. De volgende keer gaan ze dan wel twee keer nadenken voor ze het nog eens proberen."