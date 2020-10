Staking De Lijn: grote hinder in de hele provincie Antwerpen, vooral in steden Antwerpen en Mechelen

Wie vandaag een bus of een tram van De Lijn wil nemen in de provincie Antwerpen, moet rekening houden met grote hinder en mogelijk lukt het zelfs helemaal niet, omdat het personeel 24 uur lang staakt. "In de Kempen rijdt ongeveer de helft van de bussen, in de regio Turnhout amper een kwart en in het noorden van de provincie is een derde van de bussen uitgereden", zegt woordvoerder Karen Van der Sype. Maar vooral in de steden Antwerpen en Mechelen is de hinder groot: "Daar rijden amper bussen en trams."