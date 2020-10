Steeds drukker op corona-afdeling Sint-Vincentius in Antwerpen, hoofdarts: "Andere ingrepen moeten wijken"

De druk op het personeel is erg hoog, zegt Deckers. "Het is voor hen zwaarder dan tijdens de eerste golf. Dat komt omdat we ook alle reguliere zorg moeten blijven organiseren. Dit zijn sowieso drukkere maanden omdat het griepseizoen begint, de werkdruk ligt heel hoog. Dit blijft niet haalbaar, ik denk dat we in de reguliere zorg meer en meer gaan moeten uitstellen."

Volgens Deckers is er wel minder angst voor het coronavirus dan in maart. "We hebben al veel geleerd en we zijn ook beter voorzien. We hebben nu bijvoorbeeld wel voldoende materiaal. Het ziekenhuis is nu een veiligere omgeving dan tijdens de eerste golf."