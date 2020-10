Hardleerse tafelschuimer moet 1.600 euro boete betalen voor 6 glazen Duvel

Het was lang niet de eerste keer dat de 63-jarige man een horecazaak verliet zonder te betalen. Hij werd nu al voor de 57e keer veroordeeld voor afzetterij. Op 26 november bezocht hij een brasserie in De Panne, waar hij op een terrasje 6 Duvels bestelde. Nadat hij die allemaal had opgedronken, vertrok hij zonder te betalen. “De uitbater deed aangifte en de politie kon zijn identiteit snel achterhalen”, zegt de procureur. “Hij is geen onbekende voor ons.”

De man woont tegenwoordig in Duffel, maar woonde vroeger in Blankenberge. In 2016 kreeg hij van de strafrechter in Brugge al eens 18 maanden effectieve celstraf voor meer dan 14 feiten van afzetterij. Telkens ging hij tafelen zonder te betalen. In meerdere restaurants bestelde hij steaks met saus en enkele drankjes. Na zijn eerdere veroordelingen vloog de man een tijdje in de cel, maar hij hervalt elke keer in zijn slechte gewoontes. Hij kreeg naast zijn boete ook 3 maanden cel.