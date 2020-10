Tienen wacht op de geboorte van een reuzenbaby

Morgen is het Kweikersdag in Tienen. Dan is het 10 oktober, 10/10 dus en die dag hebben de Tienenaren uitgeroepen tot een feestdag. Kweikersdag verwijst naar de bijnaam van de Tienenaren, de Kweikers. Door corona zal die feestdag er anders uitzien, er trekt geen grote stoet door de stad. Maar het reuzenkoppel Nieke en Tiske komt wel even naar buiten met hun pasgeboren baby-reus, dat wordt het kleinkind van het reuzengrootouderskoppel Jan en Mie.