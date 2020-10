Trump verliest stemmen van oudere Amerikanen: "Stemmen voor Biden is stemmen voor onze eigen veiligheid"

Minder dan vier weken nog tot de Amerikaanse presidents-verkiezingen en het ziet ernaar uit dat corona de keuze van vooral oudere Amerikanen mee zal bepalen. Bij gepensioneerde kiezers scoorde Donald Trump in 2016 tien percent beter dan Hillary Clinton, maar door de manier waarop hij de epidemie nu aanpakt, neigen heel wat oudere kiezers nu naar de Democraat Joe Biden. "Stemmen voor Biden is stemmen voor onze eigen veiligheid", klinkt het in Florida.