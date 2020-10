Kan meditatie ervoor zorgen dat kinderen zich beter voelen? UGent zoekt lagere scholen om dat te onderzoeken

“Al met een paar minuten meditatie per dag kunnen kinderen meer rust vinden en beter leren omgaan met hun emoties. En als leerkrachten de kinderen tegelijk leren op een positieve manier hun emoties te uiten, dan zijn ze al een hele stap verder”, zegt Ramona Vanderswaelmen van het WAN-team. “Omdat we merken dat het welbevinden van kinderen op school steeds meer achteruit gaat, zijn we vorig schooljaar dat project gestart in 30 scholen. Er was eerst een bevraging, waaruit blijkt dat het welbevinden van veel kinderen laag is. Dan zijn we begonnen met meditatie en gesprekjes in de klas, telkens rond een bepaald thema. Daar kunnen kinderen dan een taal leren gebruiken waarmee ze op een positieve manier hun gevoelens kunnen uiten. Op het einde van het schooljaar was een tweede bevraging gepland, maar die kon door de coronacrisis niet doorgaan. Daarom zijn we blij dat het nu groter aangepakt wordt, met een studie door de universiteiten van Gent en Luik. Nu zal er op een wetenschappelijke manier kunnen bekeken worden wat het effect is van meditatie en praten op het welbevinden van de kinderen en op hun leerprestaties.”

Tot 23 oktober kunnen lagere scholen zich aanbieden om aan het onderzoek mee te doen, dat over alle onderwijsnetten loopt. Een ondersteuner van het WAN-team komt dan in de klas het project mee begeleiden.

Lees verder onder de foto van Tim Van Aelst, peter van het project