Verandert "boer zkt vrouw" in "Vlaanderen zkt boer"?

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de burger bewuster is gaan eten. We kopen meer bij een lokale boer, maar volgens Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) mogen we het niet verleren. "Blijf dat doen, ga meer langs bij die lokale boer om de hoek", zegt ze. Vautmans schreef het boek "Boerentrots" om de boeren en hun producten weer op de kaart te zetten.

In Limburg is het aantal boeren op 20 jaar tijd bijna gehalveerd. Als je de cijfers in Europa bekijkt, gaat het jaarlijks om 400.000 minder boeren. Dat wil zeggen dat meer dan 1.000 boeren per dag hun hark aan de haak moeten hangen. "Als we willen dat de boerenzoon of de boerendochter het bedrijf overneemt, moeten we de boeren nu helpen", zegt Vautmans.