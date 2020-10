Voetbalclub KAC Betekom vervroegt wedstrijd zodat spelers langer kunnen napraten in de kantine

Een kantine zorgt ook voor inkomsten voor een club, dus dat speelt ook mee voor KAC Betekom. "Door de coronacrisis hebben wij de voorbije drie maanden 20.000 euro minder inkomsten gehad", vertelt Wim van Uffel. "Op dit moment hebben wij als club nog geen financiële problemen want al onze sponsors zijn gebleven. Maar ik wil vooruitziend zijn. En we hebben ook geen messias die elk jaar honderdduizenden euro's sponsort. We moeten ook veel geld betalen aan de gemeente voor de accomodatie. De huur van de kantine en de terreinen is een vijfde van ons budget. Dus, ik denk dat er niks mis is met het vervroegen van onze wedstrijd om toch nog iets te verdienen."