Aannemer besmet met coronavirus: weekendwerken A12 uitgesteld

“Het is de bedoeling om de werken op te schuiven. Zo zal er in het weekend van 17 en 18 oktober gewerkt worden in de richting van Brussel en op 24 en 25 oktober in de richting van Antwerpen”, zegt Gilles Van Goethem van het Agentschap Wegen en verkeer. “De data zijn wel onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Dit is een regenachtige periode en dat heeft een invloed op de asfaltering, die werken zijn heel gevoelig aan vochtigheid.”

Tijdens de werken op de A12 zal er ook verkeershinder zijn. De snelheid ter hoogte van de werken wordt beperkt en er worden ook enkele op- en afritten afgesloten.