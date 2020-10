Weinig coronabesmettingen bij studenten in Limburg

Bij de studenten die in Limburg studeren zijn er voorlopig nog weinig coronabesmettingen. Van de 16.500 studenten aan de Universiteit Hasselt en de Hogeschool PXL zijn er op twee weken tijd nog maar 18 die positief hebben getest op het coronavirus.

Als studenten positief testen, worden ze meegeteld in hun thuisgemeente, dus niet in de gemeente waar ze studeren of op kot zitten. Dat zou weleens een vertekend beeld kunnen geven van het aantal coronabesmettingen in gemeenten waar veel studenten zitten. Uit een bevraging van de Universiteit Antwerpen en de UHasselt blijkt ook dat meer dan de helft van de kotstudenten elk weekend naar huis gaat.