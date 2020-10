West-Vlaams gouverneur Decaluwé heeft er genoeg van: “De speeltijd is voorbij, we geven meteen boetes”

Vanaf vandaag verstrengen de maatregelen in cafés en restaurants. Cafés moeten al sluiten om 23 uur, restaurants mogen open blijven tot 1 uur. Ze gaan dat strikt controleren. “De politie gaat nu al op bezoek bij cafébazen om de regels nog eens goed uit te leggen. De creativiteit met spaghetti’s en croque monsieurs zal niet helpen. Er is maar één regel: hangt er aan het raam een vignet van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ) of niet? Wie niet in het bezit is van zo'n vignet moet om 23 uur sluiten. Het is gedaan met het zoeken naar de achterpoortjes."