Wibra België maakt doorstart met 36 van 81 winkels en 183 van 439 werknemers

Zowel de woordvoerder van Wibra als curator Jozef Dauwe bevestigt dat het overnameplan waarover een akkoord bereikt is, nagenoeg volledig hetzelfde is als het doorstartplan dat de directie tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie naar voren had geschoven. Het grote verschil is nu dat de factuur voor het vakantiegeld en de eindejaarspremies van alle werknemers - ook zij die weer aan de slag gaan na de doorstart - bij het fonds van sluiting van ondernemingen terechtkomt, dat wel een plafond hanteert voor zijn tussenkomst.

Voor de doorstart worden overigens winkels in alle gewesten behouden, verzekert de woordvoerder van Wibra. De 183 werknemers die aan boord blijven, behouden hun loonvoorwaarden. Ze worden "in de komende dagen geïnformeerd over hun persoonlijke situatie en of ze al dan niet een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen", zegt de keten. Wibra houdt ook vast aan "een correcte weerspiegeling van de personeelssamenstelling van het oude Wibra, hoewel de wet hiertoe niet verplicht".

De ondernemingsrechtbank in Dendermonde moet het overnameplan nog formeel goedkeuren. Volgens Dauwe gaf de rechter-commissaris alvast een gunstig advies.