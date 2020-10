Wolf doodgereden in Limburg, wellicht gaat het om een van de welpen van Noëlla en August

Dat een jonge wolf wordt aangereden op die plek is niet helemaal onverwacht zegt Loos. "We hadden dit voorspeld en ook de Vlaamse overheid had dit zien aankomen. De kans dat een jonge welp, die zonder ervaring de weg oversteekt, gegrepen wordt door aanstormend verkeer, die is echt niet klein. Er zijn op die plek geen eco-rasters, geen begeleidende maatregelen om dieren veilig onder die weg door te brengen. Dus ja, als die dieren daar oversteken, wordt het heel link en helaas is het verkeerd afgelopen voor één van de welpen."