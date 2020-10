Ziekenhuis Oost-Limburg slaat alarm: "Coronapatiënten worden zieker en merendeel is 75-plusser"

Patiënten die nu besmet raken met het virus, lijken ook zieker te worden. Die evolutie merken ze toch in het Genkse ziekenhuis. "Bij coronatesten onderzoeken we altijd het aantal virusdeeltjes op de wisser waarmee in de neus een staal wordt afgenomen. We zien nu dat het aantal virusdeeltjes op die wissers fel is toegenomen ten opzichte van vorige maand. Hoe meer virusdeeltjes, hoe zieker de mensen worden. Oudere patiënten hebben sowieso minder weerstand, en als die dan ook nog zieker worden, krijg je alle gevolgen vandien."

Begin maart waren in heel wat kranten gelijkaardige titels te lezen: "Ziekenhuis Oost-Limburg slaat alarm". Herhaalt de geschiedenis zich dan? "Dat vrezen we absoluut", vertelt de medisch directeur. "We weten natuurlijk veel meer over het virus. Ondertussen weten we dat afstand houden, mondmaskers dragen en je houden aan de maatregelen ook de verspreiding van het virus afremt. Ik ben er dus echt van overtuigd dat die maatregelen moeten gevolgd worden. Dat is iedereen zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, en dat lijkt bij veel mensen toch moeilijk. Ik begrijp natuurlijk dat dat voor bijvoorbeeld de jeugd niet altijd simpel is. Zij zijn vaak minder ziek, waardoor de richtlijnen vaker genegeerd worden. Maar het is een collectieve verantwoordelijkheid, van de héle bevolking, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We moeten onze oudere populatie beschermen."