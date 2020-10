In Kortrijk is Depart XXL officieel geopend. Het gaat om een coronaproof evenementenplein met plaats voor 1.200 bezoekers. Coronaproof, dat betekent onder andere bubbels van vier en het publiek moet blijven zitten. Dat was ook het geval tijdens het openingsevenement, een metalfestival. En of dat gelukt is, ziet u in de reportage hierboven.