Directeur Luiks ziekenhuis: "We hebben keuzes moeten maken, chirurgische ingrepen moeten schrappen"

Om de snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er ondertussen in Wallonië extra maatregelen genomen. In alle provincies - behalve Waals-Brabant - moeten de kantines van sportclubs vanaf vandaag dicht. In Henegouwen, Luik en Luxemburg mag er niet meer deur-aan-deur verkocht worden en worden Halloweenstoeten verboden. En in Luik en Luxemburg mag er geen alcohol meer gedronken worden op openbare plaatsen tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.



De maatregelen gelden voor een maand. We gingen in Luik vragen wat de mensen ervan vinden. Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":