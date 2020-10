Drie in plaats van twee aders in je voorarm, minder wijsheidstanden: mens evolueert sneller dan we denken

Evolutie in de natuur is geen eindig proces, en dus blijft ook de mens als soort biologisch voort evolueren. Als we ons voorstellen hoe de mens er in de verre toekomst zal uitzien, leidt dat dikwijls tot wilde veronderstellingen over bijvoorbeeld onze lichaamslengte of de grootte van ons brein. Maar het zijn de meer subtiele veranderingen in onze lichaamsbouw die aantonen hoe "alledaags" evolutie kan zijn. Én hoe snel dat kan gaan.

Een extra ader in onze onderarmen bijvoorbeeld, geen wijsheidstanden meer, extra botten in voeten? Het komt nu nog niet veel voor, maar zou al over enkele generaties wel eens de normaalste zaak ter wereld kunnen zijn. Dat toont onderzoek aan de Flinders University en de University of Adelaide, in Australië, aan.