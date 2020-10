Hoe voorkom je dat exotische muggen ons land binnenkomen? "Geen waterdicht systeem, wel snel opsporen en bestrijden"

Ook elders in het land heeft het ITG soortgelijke vallen uitgezet, op een 20-tal strategische plekken. Points of entry worden die genoemd. "Dat zijn kritische punten waarvan wij denken dat exotische muggen langs daar het land kunnen binnenkomen", legt Van Bortel uit. De focus ligt daarbij op de exotische Aedes-mug.

Naast de luchthaven(s) gaat het onder meer om de haven van Antwerpen, maar ook om "bedrijven die handelen in (tweedehands)banden of lucky bamboo" (een tropische plant) en die producten dus invoeren uit risicogebieden. "We staan ook op parkings, want we hebben gezien dat de tijgermug de laatste jaren ook via de gewone weg en het autoverkeer ons land binnenkomt." Dat gebeurt dan voornamelijk vanuit plekken in Europa waar die mug nu al voorkomt.