Woonzorgcentrum in Ieper noteert "kleine vloedgolf" (47 besmettingen op 3 dagen): "Elke shift erbij is heel moeilijk"

Daarom probeert Huize Zonnelied een werkschema voor de zorgverleners op te stellen dat haalbaar is. "We hebben heel wat vrouwelijke collega's die konden rekenen op hun partners in de lockdown. Zij konden instaan voor de opvang van de kinderen. Dat is nu niet het geval. We proberen momenteel extern te zoeken naar medewerkers. Vanuit het Wit-Gele Kruis kregen we al een belofte. Er is bijzonder veel collegialiteit in de regio."