Koppel uit Kampenhout overleden na besmetting met malaria: wat is het? En hoe uitzonderlijk is dat?

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is wat nu gebeurd is, heel uitzonderlijk. Het komt uiterst zelden voor dat mensen in ons land gestoken worden door een besmette mug. "In 2014 kreeg een 74-jarige vrouw uit Antwerpen malaria zonder dat ze in het buitenland geweest is, maar de meeste besmettingen hier doen zich voor bij mensen die naar het buitenland gereisd waren", zegt Joris Moonens.

Eind 2018 liep voormalig motorcrosser en wereldkampioen Stefan Everts (47) malaria op na een wedstrijd voor het goede doel in Congo. Hij lag een tijdje in een kunstmatig coma, hij is ook nadien meermaals geopereerd en moest acht tenen laten amputeren. Afgelopen mei vertelde Everts in een interview nog hoe hij nog elke dag veel pijn heeft. Binnenkort moet hij opnieuw onder het mes.