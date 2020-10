Liveblog:  Onze corona-curves schieten verder omhoog met bijna 3.300 bevestigde besmettingen en 13 doden per dag

Door de coronacrisis is palliatieve zorg wereldwijd bedreigd, terwijl een kwaliteitsvolle zorg voor het levenseinde net nu erg belangrijk is. Dat zegt de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg vandaag.

Palliatieve zorg is in België een wettelijk vastgelegd recht, maar door corona staat dit recht onder druk. Met name in de eerste maanden ging alle aandacht naar het virologische verhaal en ging het menselijke aspect in de zorg soms verloren. Palliatieve zorg werd vaak niet ingeschakeld, en zowel corona- als niet-coronapatiënten moesten sterven zonder afscheid te kunnen nemen van hun dierbaren en zonder de nodige psychosociale en spirituele ondersteuning.

In een periode waarin mensen in moeilijke omstandigheden moeten sterven, maakt palliatieve zorg net een wezenlijk verschil. Dat is te zien in een reeks "coronaverhalen" van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. In deze filmpjes zijn aangrijpende getuigenissen te zien van palliatieve zorgverleners die de voorbije maanden toch geprobeerd hebben om patiënten en hun naasten een kwaliteitsvolle levenseindezorg te bieden.

"Het gemak waarmee we palliatieve zorg de voorbije maanden hebben losgelaten, toont dat deze zorgverlening nog steeds onvoldoende verankerd is. Sensibilisering van de bevolking en het beleid blijft nodig", vindt de Vlaamse federatie. Daarom lanceert ze een campagne onder de noemer "Zorg en zoveel meer". Via affiches, radiospots en een website met informatie en getuigenissen wordt in de kijker gezet wat palliatieve zorg allemaal te bieden heeft.