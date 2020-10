Jong computerwonder Carlo Acutis (die amper 15 werd) is zalig verklaard: hoe kan dat?

Om zalig verklaard te worden, is de levenswandel natuurlijk van belang. In het geval van Acutis was die duidelijk. Maar daarnaast helpt ook een 'wonder'.

Een Braziliaans kind genas in 2013 miraculeus van een dodelijke ziekte nadat hij tot Acutis had gebeden. Genoeg voor de definitie van een 'wonder' of een 'mirakel', al moet het Vaticaan dan nog de juistheid van de feiten natrekken. Dat is gebeurd en zo was de weg geëffend voor de 'beatificatio', de zaligverklaring.

Trouwens, er is niet altijd een wonder nodig. Een zogenoemde 'martelaar' kan ook zalig worden verklaard. Franciscus deed dat al eerder met een pater uit El Salvador én twee andere gelovigen, die door een doodseskader werden vermoord.

En volgt nu ook een heiligverklaring? Mogelijk wel. Als een tweede wonder kan worden toegewezen aan een 'tussenkomst' van Acutis, kan die procedure in gang worden gezet. En dan kan het snel gaan. Zo werd paus Johannes-Paulus II amper drie jaar na zijn zaligverklaring al een heilige.