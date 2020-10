President Trump houdt verkiezingsspeech op balkon Witte Huis, Soenens: "Nooit eerder gedaan door president VS"

Donald Trump was eind vorige week na een besmetting met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis, maar mocht daar maandag alweer weg. Het is niet duidelijk of de president momenteel nog besmettelijk is.



Vanaf volgende week wil hij in elk geval weer voluit campagne voeren voor de presidentsverkiezingen van 3 november. Hij wil maandag mensen toespreken op een vliegveld in Florida. Ook gaat hij volgens zijn campagneteam komende week naar Iowa en Pennsylvania.



Het event in de tuin van het Witte Huis krijgt kritiek. Eind september raakten nog zeker zeven mensen besmet, onder wie de president en first lady Melania, tijdens een viering in de rozentuin aan het Witte Huis. Trump stelde toen Amy Coney Barret voor als nieuwe rechter voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Veel aanwezigen droegen geen mondmasker en er werd geknuffeld en handen geschud.