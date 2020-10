Staakt-het-vuren Nagorno-Karabach al voorbij: bombardementen op de hoofdstad

Omstreeks 23.30 uur lokale tijd werden in Stepanakert zeven zware explosies gehoord. Onmiddellijk na het salvo weerklonken minutenlang de alarmsirenes om de bevolking aan te manen de schuilkelders op te zoeken. Nadien werd het opnieuw stil in de in totale duisternis gehulde stad.

De bombardementen kwamen er ondanks een staakt-het-vuren tussen Armenië en Azerbeidzjan dat zaterdag op het middaguur moest ingaan. Kort nadat het onder Russische bemiddeling tot stand gekomen bestand van kracht was gegaan, beschuldigden beide partijen elkaar echter al van nieuw geweld. Niettemin bleef het in Stepanakert de hele dag ongewoon rustig.

Stepanakert is de voorbije twee weken hevig onder vuur genomen. Nagorno-Karabach hoort officieel bij Azerbeidzjan, maar in de jaren negentig scheurde de voornamelijk door Armeniërs bewoonde regio zich af. Sindsdien zijn er vaker conflicten geweest, maar de voorbije twee weken is het geweld opnieuw hevig opgelaaid.