Tv-maker én olijfteler Luc Haekens: "Nog even en de Spanjaarden komen hier olie kopen"

Belgische olijven bij het aperitief en olijfolie in de keuken, het zou wel eens werkelijkheid kunnen worden. Vier jaar geleden startte de jonge ondernemer Lorenzo Colle, wiens familie al 5 generaties olijven teelt in Spanje, met een bescheiden proefproject in Scherpenheuvel. Hij deed dat op een lap grond van tv-maker Luc Haekens. Vandaag zijn de olijven van een honderdtal bomen geoogst. En die oogst wordt elk jaar groter én beter, met dank aan onze warmere zomers en mildere winters. "Nog even en de Spanjaarden komen hier olie kopen", grapt Luc Haekens. Maar zover is het nog lang niet. Meer daarover in de reportage die u hierboven kunt bekijken.