Basisschool Sint-Jan in Maasmechelen volledig dicht door coronabesmettingen

Er zal geen opvang worden voorzien door de school. "Opvang voorzien zou te gevaarlijk zijn, we gaan geen risico nemen", gaat Terwingen verder. "De situatie is anders dan in de lockdown omdat er nu ook effectief besmettingen zijn. Maar ondertussen zal er ook digitaal les gegeven worden, omdat de directeur begaan is met de leerachterstand die eventueel wordt opgelopen."

Woensdag zullen bijkomende testen gebeuren. "Eerst dachten we de school donderdag opnieuw open te laten gaan, maar woensdag worden de leerkrachten getest die in contact zijn gekomen met de positief geteste leerkrachten. Dus om geen risico te nemen, sluit de school toch een hele week."