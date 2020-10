Economische schade eerste golf in België groter dan in Nederland

In april, mei en juni kromp de Nederlandse economie met 9,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De Belgische economie ging met 14,5 procent in de min.

De verschillen met België waren het grootst in de bouw. In België kromp de toegevoegde waarde van deze sector met 15,7 procent, tegen 3,5 procent in Nederland. "Het grootste verschil in coronagerelateerde maatregelen in deze bedrijfstak is dat afstand houden in België verplicht werd gesteld, terwijl het in Nederland al snel een dringend advies werd", verklaren de onderzoekers. Veel Belgische bouwbedrijven sloten daarom de deuren. In Nederland maakten werkgeversorganisaties en vakbonden juist afspraken om met coronamaatregelen door te werken.

Ook in de detailhandel golden in België veel zwaardere maatregelen dan in Nederland. In België mochten winkels tot begin mei alleen openblijven als die als essentieel werden bestempeld. In Nederland mochten winkels open blijven als er voldoende maatregelen werden genomen om afstand te bewaren. Vooral in april waren de verschillen groot. In België daalde de toegevoegde waarde met 14 procent vergeleken met een jaar eerder, terwijl in Nederland slechts een kleine min te zien was.