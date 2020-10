Niemand kan geitenbok vangen in Wemmel

In Wemmel huppelt een zwarte dwerggeitenbok rond in de omgeving van Holland Bos. En niemand lijkt het beestje te kunnen vangen. Volgens buurtbewoners is de bok ofwel uitgebroken ofwel gedumpt. Het dier zou ongelofelijk snel zijn en springt ver en hoog weg.

Het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen kan niets doen omdat het geen wild dier is. De buurt wil ook niet opdraaien voor de kosten van de dierenbescherming of een dierenasiel. De politie is op hoogte maar is de bok nog niet komen vangen. Af en toe duikt hij op in een tuin om er te grazen. De buurt heeft nu een e-mail-adres aangemaakt, geitenbok@mail.be. Het baasje of mensen die de bok willen adopteren, kunnen zich daar melden.