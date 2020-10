Gucci laat mannen jurken dragen: "Markt daarvoor groeit, mensen willen zich kleden zoals ze zich willen kleden"

De Campeneere, die zich ook inzet voor LGBTQ+-rechten, identificeert zichzelf als non-binair, dus niet als man of vrouw. Bij het shoppen beperkt het jonge rolmodel zich daarom niet tot de mannen- of de vrouwenafdeling. "Ik koop gewoon wat ik mooi vind. Het is verrassend hoeveel je kan vinden als je wegstapt van dat hokjesdenken, als de kledingwinkel gewoon de kledingwinkel is."

Grote merken als Zara brachten in het verleden ook al unisexcollecties uit. Kan dat dan een manier zijn om kledij meer genderneutraal te maken? De Campeneere was geen grote fan van de collecties die al verschenen zijn: "Die unisexcollecties resulteren vaak in grote grijze sweaters en baggy jeans zonder vorm. Het neigt altijd heel erg naar wat mannelijk of androgyn is. Alles wat vrouwelijk is, gaan ze uit de weg."

Dat is zonde, vindt De Campeneere, die juist wel graag vrouwelijkere silhouetten draagt. "Het is niet echt een bewuste keuze om elke dag op te staan en dit soort kleren te dragen. Het is gewoon wie ik ben." Nochtans wordt er nog regelmatig met veel onbegrip en zelfs agressief op gereageerd. "Ik weet dat ik mezelf hiermee in gevaar breng, zowel fysiek als verbaal, maar ik ben wie ik ben. Voor mij is het dit of hier niet meer zijn."