Hamont-Achel zoekt vrijwilligers om bij te springen in de zorg

Ook in de thuissituatie kan de hulp van een enthousiaste vrijwilliger goed van pas komen. In maart werd 'Hamont-Achel Helpt' in het leven geroepen en kon het stadsbestuur rekenen op heel wat vrijwilligers voor taken die in tijden van corona niet voor iedereen zelfs vanzelfsprekend zijn. Denk maar aan het uitlaten van de hond, boodschappen doen of naar de apotheek gaan.