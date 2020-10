Hemelstaren: planeet Mars nu dicht bij de aarde en dus heel goed zichtbaar

"Mars is nu de hele nacht goed zichtbaar, hij valt echt op als een heldere oranje-rode punt in de nachtelijke hemel", zegt VRT-weerman Frank Deboosere. "Mars komt op als de zon ondergaat en gaat onder als de zon opkomt. Je kan de planeet dus spotten vanaf zonsondergang in het oosten, tegen zonsopgang in het westen."

En de rode planeet is met het blote oog goed zichtbaar. "Als je een heel goede telescoop hebt, kan je zelfs de poolkappen op Mars zien. Maar dan heb je wel echt een heel goede telescoop nodig, die alles heel goed kan vergroten, geen kleine sterrenkijker."

Kan je in de nacht van dinsdag op woensdag niet wakker blijven? Dat maakt niet uit, zegt Deboosere. "Of je nu op 1 oktober kijkt, of op 31 oktober, je gaat Mars altijd even goed kunnen zien. 13 oktober is niet het moment suprême. Als je dan niets kan zien, heb je niks gemist. Dat is enkel het moment waarop zon, aarde en Mars op één lijn staan. Zelfs in de eerste weken van november zal je Mars nog goed kunnen waarnemen."