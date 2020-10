Oud ziekenhuis in Lommel wordt afgebroken: "Er komen veel emoties naar boven"

“De afbraak van het oude ziekenhuis laat verschillende emoties bovendrijven", zegt Chris D’Espallier, voorzitter van Mariaziekenhuis vzw en bestuurder van vzw De Bekelaar. "Velen onder ons hebben nog daadwerkelijk in deze gebouwen gewerkt en daar gedurende jaren het beste van zichzelf gegeven. Het was voor hen een enorme stap naar het nieuwe ziekenhuisgebouw in Pelt waar alles anders was dan in de trouwe omgeving van het ziekenhuis in Lommel. Nu verdwijnt ook het gebouw en dat laat een zekere leemte achter.”