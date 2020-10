Nu het toeristisch luchtverkeer door de coronapandemie op een laag pitje staat, pakken een aantal luchtvaartmaatschappijen uit met "vluchten naar nergens". Per vliegtuig bezienswaardigheden bezoeken, zonder uit te stappen, gewoon kijken vanuit de lucht. Daar is, onder meer in Australië, heel wat belangstelling voor. Maar er duikt tegelijk ook kritiek op.