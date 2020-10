Voorzitter seniorenbeweging in Rekkem roept op na besmettingen: "Respecteer de coronaregels beter!"

De voorzitter van seniorenorganisatie Neos in Rekkem bij Menen roept alle leden in de provincie op om de coronamaatregelen tijdens bijeenkomsten beter te respecteren. Bij het NEtwerk van Ondernemende Senioren in Rekkem hebben 5 bestuursleden positief getest na enkele bijeenkomsten. "Wij zitten letterlijk allemaal in de risicogroep."